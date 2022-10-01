تركيا: نرفض قرار روسيا ضم مناطق أوكرانية

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها لقرار روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية.



وقالت الخارجية في بيان: "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة"، بحسب ما أوردته اليوم السبت، وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وذكر البيان، أن "تركيا لم تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في استفتاء غير شرعي أجرته في عام 2014 ، وشددت في كل مناسبة على دعمها القوي لسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها وسيادتها".



وأردف البيان: "تماشيا مع هذا الموقف الذي اتخذناه في عام 2014، نرفض قرار روسيا ضم مناطق دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون، وزاباروجيا الأوكرانية".



وأكدت: "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الدولي الراسخة، ونجدد دعمنا لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اتخذت أبعادا أكثر خطورة، على أساس السلام العادل الذي يمكن التوصل إليه من خلال المفاوضات".



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمس الجمعة وثيقة ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، لروسيا، وسط رفض واسع وتنديد من الغرب.



وقالت الخارجية الروسية في بيان، أمس الأول الأربعاء، إن أكثر من 98% من المشاركين في الاستفتاءات التي جرت بالمناطق الأربع صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.



ومنذ 24 فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم، في مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.