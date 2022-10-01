 رئيس الشيشان يدعو روسيا لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 1 أكتوبر 2022 5:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

رئيس الشيشان يدعو روسيا لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية شرقي أوكرانيا

رئيس الشيشان رمضان قديروف
رئيس الشيشان رمضان قديروف
أحمد علاء
نشر في: السبت 1 أكتوبر 2022 - 5:33 م | آخر تحديث: السبت 1 أكتوبر 2022 - 5:33 م
دعا رئيس الشيشان رمضان قديروف، روسيا، لاستخدام أسلحة "نووية تكتيكية" بعد انسحاب القوات الروسية من ليمان شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من السبت، قال الجيش الأوكراني، إنه "طوق" آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان التي تعد مركز تقاطع هام للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا وتخضع لسيطرة قوات موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني في الشرق سيرجي تشيريفاتي، قوله للتلفزيون الأوكراني: "القوات الروسية محاصرة في ليمان نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك