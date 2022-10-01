الأردن يدعو مواطنيه في ولاية فلوريدا الأمريكية لتوخي الحذر

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، مواطنيها في ولاية فلوريدا والمناطق التي سيمر منها الإعصار في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توخي الحيطة والحذر.



ونقلت وكالة "سرايا" للأنباء عن الخارجية الأردنية دعوتها المواطنين للامتثال إلى تعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأمريكية.



ودعت الوزارة المواطنين للتواصل في حالات الطوارئ والحاجة إلى مساعدة على رقم هاتف الطوارئ لسفارة المملكة في واشنطن، معربة عن أحر التعازي للإدارة والشعب الأمريكيين بضحايا الإعصار إيان الذي ضرب ولاية فلوريدا، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، وخلّف أضرارا ماديةً جسيمة.



يذكر أن سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية كانت قد أعلنت، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان أثناء مروره بالولاية إلى 23 وفاة على الأقل، وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان، إن "الكثير من الضحايا ماتوا غرقا".



وتحدثت وسائل إعلام عن خسائر بشرية أكبر، وذكرت قناة "سي إن إن" أن 45 شخصا لقوا حتفهم.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال يوم الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.