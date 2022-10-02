غازبروم الروسية توقف شحنات الغاز من النمسا إلى إيطاليا

قالت شركة غازبروم الروسية للطاقة، اليوم السبت، إنها أوقفت شحنات الغاز من النمسا إلى إيطاليا.



وجاء في بيان غازبروم اليوم على التيلجرام: "سبب وقف شحنات الغاز هو "رفض المشغل النمساوي تأكيد ترشيحات النقل"، في إشارة إلى العملية التي يتم من خلالها تقديم عطاءات من أجل توزيع الغاز.



وشهدت النمسا تغييرات تنظيمية في نهاية شهر سبتمبر المنصرم، ولهذا السبب ظهرت هذه المشكلة في الوقت الحالي.



من جانبها، لم تذكر الشركة المملوكة للدولة أي تفاصيل عن القضية المعنية بالتحديد.



وقالت شركة الطاقة الروسية: "تعمل غازبروم مع المشترين الإيطاليين على حل المشكلة".



وقالت شركة "إيني" الإيطالية، في وقت سابق، إن روسيا توقفت عن توريد الغاز إلى إيطاليا في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن شركة غازبروم قالت إنها لم تعد قادرة على توصيل الغاز عبر أراضي النمسا.



ويصل الغاز الروسي عادة ويتم توزيعه من بلدة "تارفيسيو" الحدودية الإيطالية النمساوية.



وقال متحدث باسم شركة "إيني" لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن شركة "غازبروم" ذكرت أنها لم تعد قادرة على توصيل الغاز إلى النمسا. غير أنه طبقا لمعلومات من شركة "إيني" ، فإن النمسا تواصل الحصول على الغاز الروسي، طبقا للمتحدث.



وحتى اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت إيطاليا تحصل على حوالي 40% من غازها من روسيا. ثم أبرمت الحكومة في روما وشركة "إيني" المملوكة جزئيا للدولة اتفاقيات مع العديد من الدول الأخرى، مثل الجزائر لتقليص الاعتماد على موسكو.



وفي الأشهر الأخيرة، كانت إيطاليا تحصل فقط على حوالي 25% من غازها من روسيا. وفي الايام القليلة الماضية، انخفضت الكميات التي تم توريدها بشكل حاد.