وزيرة الدفاع الألمانية تحذر الغرب من الإصابة بالشلل بسبب تهديدات بوتين النووية

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت الغرب من الإصابة بالشلل في ضوء التهديدات الروسية باللجوء إلى الأسلحة النووية، داعية إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.

وقالت لامبرشت في تشيسيناو، عاصمة مولدوفا، اليوم السبت، بعد اجتماعها مع نظيرها المولدوفي أناتولي نوساتي، إن الحكومة الألمانية تأخذ التهديدات على محمل الجد، وتراقبها بقلق بالغ.

وأضافت الوزيرة: "يتعين التزام الحذر البالغ، لكن من المهم أيضا ألا نصاب بالشلل بسبب مثل هذه التهديدات.. لا ينبغي أن يؤدي هذا إلى تراخٍ في دعم أوكرانيا"، مؤكدة أن من المهم الآن "اليقظة والرد بتعقل شديد، وضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد".

وجاءت تصريحات الوزيرة متحفظة إزاء إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتقدم بطلب للانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن ضمت روسيا أربعة مناطق من بلاده.

وقالت لامبرشت إن أوكرانيا حرة في اختيار التحالف الذي تشعر معه بأنها في أيد أمينة، موضحة في المقابل أن الانضمام للناتو يخضع لمتطلبات معينة ويتعين مناقشة هذا الأمر الآن بين 30 دولة في الناتو، وقالت: "لن يكون لألمانيا هنا توجهات منفردة".

وكان زيلينسكي أعلن أمس الجمعة عن رغبته في التقدم بطلب للانضمام السريع للناتو. وبوجه عام، من شروط الانضمام إلى الناتو ألا تكون الدولة المرشحة متورطة في نزاعات دولية أو نزاعات حول الحدود.



