فناربخشة يفوز على تشايكور ريزا سبور برباعية نظيفة ويتصدر الدوري التركي

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اكتسح فريق فناربخشة ضيفه تشايكور ريزا سبور 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا فوز قاسم باشا على فاتح قرا جمرك 3 / 2.

وأنهى فناربخشة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه سيباستيان سزيمانسكي في الدقيقة الثالث.

وفي الشوط الثاني، تمكن فناربخشة من تسجيل أربعة أهداف عن طريق عرفان كان قهوجي وإدين دجيكو ودوشان تاديتش وجوشوا كينج في الدقائق 47 و63 و75 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ريزا سبور عند 11 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق قاسم باشا على مضيفه فاتح قرا جمرك 3 / 2.

وسجل أهداف قاسم باشا فيدريكو تشيكيريني، لاعب فاتح قرا جمرك، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة وأيتاس كارا (هدفين) في الدقيقتين السادسة و34.

في المقابل سجل هدفي فاتح قرا جمرك فيدريكو تشيكيريني في الدقيقة 43 وكلاوديو وينك، لاعب قاسم باشا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89.

ورفع قاسم باشا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فاتح قرا جمرك عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.