حزب الله: إصابات مباشرة بالقواعد الإسرائيلية وبين الجنود الإسرائيليين جراء هجوم إيران الصاروخي

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن مصدر قيادي بحزب الله اللبناني – لم تسمه – قوله إن معظم القواعد التي استهدفت في إسرائيل أصيبت بشكل مباشر لا سيما القواعد الجوية.

وأضاف المصدر أن "أغلب أهداف الضربة تحققت وفق الخطة الموضوعة"، مشيرا إلى أنه "تم استهداف قواعد نيفاتيم وحتساريم وتل نوف ونيتساريم وغليلوت".

وأشار إلى أن حجم الاعتراض الصاروخي الإسرائيلي كان ضعيفا، مضيفا أنه تم التأكد من وقوع إصابات كبيرة بين الجنود الإسرائيليين.

ويأتي ذلك بعد موجة هجمات صاروخية إيرانية استهدفت إسرائيل، والتي قالت طهران إنها تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق 1864 صفارة إنذار خلال الساعة الأخيرة في جميع أنحاء "إسرائيل" بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، وفقاً لما نقلته قناة "الميادين".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول إيراني قوله إن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.