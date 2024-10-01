أعلنت الولايات المتحدة نشر «بضعة آلاف» من القوات الإضافية إلى منطقة الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وإطلاق عملية عسكرية برية، في وقت مبكر من الثلاثاء.

يأتي الإعلان بعد أيام من توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف متزايدة تداعيات اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال مسئولون في البنتاجون، إن القوات الإضافية ستعزز الأمن للقوات الأمريكية البالغ عددها 40 ألف جندي والمتمركزة بالفعل في المنطقة، وتساعد في الدفاع عن إسرائيل.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، للصحفيين، إن القوات الإضافية تضم بشكل أساسي أسراب طائرات مقاتلة، ووحدات في المنطقة ستبقى لفترة أطول من المخطط لها في البداية، وفق ما نقلته فضائية «الشرق»، عن وكالة «بلومبرج».

وأضافت سينج، أن الولايات المتحدة تحتفظ بمزيد من القوات في المنطقة لحماية المواطنين الأمريكيين، والدفاع عن إسرائيل إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تقوم بإجلاء الأمريكيين، وأن السفارة في بيروت تعمل في ساعات العمل العادية.

فيما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسئولين آخرين قولهم، إن القوات ستشمل طائرات مقاتلة من طراز F-15 وF-16 وF-22، بالإضافة إلى طائرات حربية من طراز A-10، ما يزيد إلى حد كبير القدرات الجوية الأمريكية.

ورفض البنتاجون، تحديد عدد القوات الإضافية التي سيجري نشرها بالضبط، لكن أحد المسئولين قدر العدد بما بين 2000 و3000.

ويتمركز 40 ألف جندي أمريكي بالفعل في المنطقة في قواعد عسكرية في العراق وسوريا ودول أخرى.

وتتواجد حاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln في خليج عمان بعد تمديد فترة بقائها في المنطقة، كما غادرت حاملة الطائرات U.S.S. Harry S. Truman قاعدة «نورفولك» البحرية بولاية فرجينيا قبل أسبوع متجهة إلى البحر المتوسط في إطار عملية انتشار منتظمة.

وحذّر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأحد، من أنه «إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه الفرصة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا»، وفق بيان صادر عن البنتاجون.

وأعلنت البنتاجون، الأحد، أن الدعم الجوي الدفاعي في المنطقة سيجري تعزيزه في الأيام المقبلة.

وأمَر وزير الدفاع لويد أوستن، في وقت سابق، المجموعة القتالية لحاملة الطائرات USS Abraham Lincoln بالبقاء لفترة أطول في المنطقة.