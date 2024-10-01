قصف إسرائيلي لمحيط مطار بيروت

نشرت وكالة "نوفوستي" فجر اليوم الثلاثاء مشاهد توثق القصف الإسرائيلي لمحيط مطار بيروت.



وقالت مراسلة روسيا اليوم في لبنان إن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت متأخر من يوم الاثنين الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بثلاث غارات على الأقل، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت أيضا محيط مطار بيروت الدولي.



وأكدت أن الغارات استهدفت مشروعا سكنيا يضم عددا كبيرا من الأبنية السكنية.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضا مناطق المريجة والرويس.

وذكرت أن القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية مستمر، ووصفت الغارات بالعنيفة.

وفي وقت سابق وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا عاجلا ‏إلى جميع السكان المتواجدين في عدد من المباني في أحياء الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة، وطالبهم بإخلائها فورا.

هذا، وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أدرعي مساء الاثنين فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر غلعادي، بناء على تقييم الوضع.

وذكر بيان الجيش أن هذا الإعلان يدخل حيز التنفيذ يوم 30 سبتمبر 2024 وينتهي في 6 أكتوبر 2024.

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن هذا الإعلان قد يكون تمهيدا لبدء عملية برية في الحرب مع لبنان.