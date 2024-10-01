النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب وينعقد غدا لانتخاب مكاتب اللجان النوعية

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رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء.

وجاء سبب الرفض الذي أعلنه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي نتيجة وجود شبهة الكيدية.

يأتي رفض الطلب خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ورفع جبالي الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الخامس، بعد دعوة الأعضاء الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية.

وينعقد مجلس النواب، غدا الأربعاء على مدار 3 جلسات عامة، تبدأ الأولى بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وفي الجلسة الثانية يعلن رئيس مجلس النواب، القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

أما الجلسة الثالثة والأخيرة، يعلن جبالي خلالها نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.