وزير التعليم يقف في طابور الصباح بمدرسة إعدادية في الفيوم

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة استهلت بزيارة مدرسة "الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات" و"عائشة حسانين الثانوية بنات" التابعتين لإدارة شرق الفيوم التعليمية.

وخلال زيارة مدرسة " الشهيد اللواء أحمد زكى لطيف الإعدادية بنات" التى تضم ٥٦٨ طالبة، حرص الوزير والمحافظ على حضور طابور الصباح، والاستماع للإذاعة المدرسية، ثم تفقدا الفصول؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، ونسب الكثافات الطلابية، ومتابعة كراسات الحصة والواجب للطالبات، ومدى التزامهن بأداء الواجبات المدرسية، كما أجرى الوزير حوارًا مع عدد من المعلمات حول أساليب التدريس، وآليات أداء الطالبات الواجبات والتقييمات المدرسية داخل الفصول.

وتفقد الوزير والمحافظ مدرسة "عائشة حسانين الثانوية بنات" التي يبلغ عدد طالباتها ١٢٦٢ طالبة، حيث أثني الوزير على مستوى الطالبات بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية.

وحرص الوزير خلال زيارته للمدرستين على متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.