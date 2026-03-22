إبراهيم صلاح: الزمالك استحق التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

أكد إبراهيم صلاح المدرب العام لفريق نادي الزمالك أن فريقه استحق الفوز والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد مباراة صعبة، مشيدًا بتركيز اللاعبين والروح القتالية التي ظهروا عليها طوال شوطي اللقاء.

وقال إبراهيم صلاح عقب المباراة: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة، وكانوا على قدر المسؤولية، ودعم الجماهير لعب دورًا مهمًا في تحقيق الفوز".

وأضاف أن حالة الطرد التي تعرض لها محمد صبحي حارس الفريق زادت من دوافع اللاعبين، خاصة بعد انتهاء التبديلات، مشيرًا إلى أن المباراة كانت عصيبة لكن الفريق الأفضل نجح في حسم بطاقة التأهل.

وأكد المدرب العام للزمالك أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر من الجميع من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.