عضو المجلس السياسي لحزب الله: لا حلول سياسية قبل وقف العدوان الإسرائيلي

رد عضو المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي، على تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بشأن مطالبته بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي ينص على نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ "التلفزيون العربي" مساء اليوم، إن المقاومة كانت ولا تزال حاضرة في الجنوب منذ عام 2006، إلى جنب الجيش اللبناني والقوات الدولية، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي من يخترق القرار باعتداءاته المتكررة على لبنان برا وبحرا وجوا، فضلا عن استمرار احتلاله للأراضي اللبنانية المعترف بها دوليا.

وشدد على رفض حزب الله الدخول في أي نقاش حول حلول سياسية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، قائلا: "لا حديث اليوم عن أي حل، ولن ندخل في نقاش أي حل أو طرح سياسي قبل أن يتوقف التدمير والقتل وإطلاق النار على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية والبقاع وكل المناطق اللبنانية.. لا نقاش ولا حديث ولا حلول قبل ذلك".

ووصف ثمن تمسك حزب الله بخيار المقاومة بـ"الغالي"، معقبا: "لقد دفعنا ثمنا غاليا على موقفنا لو كنا بعنا فلسطين منذ اللحظة الأولى؛ لما كنا دفعنا هذا الثمن الغالي خسرنا 500 شهيد من أغلى المجاهدين في المقاومة الإسلامية وأغلب قيادات حزب الله الجهادية استشهدوا والأمين العام استشهد.. ولكننا لن تراجع عن موقفنا من أجل الدفاع عن فلسطين؛ فنحن نجمع بين الدفاع عن فلسطين والدفاع عن سيادتنا وأرضنا ووطنا".

واختتم: "بعد استشهاد السيد حسن نصر الله؛ أصبحنا أكثر تشددا وتمسكا بموقفنا.. ولا حديث عن أي حل سياسي تحت النار".