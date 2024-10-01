القومية للأنفاق تكشف أحدث صور لمحطة سيدي عبدالرحمن للقطار السريع

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن أحدث صور لمحطة "سيدي عبد الرحمن"، إحدى محطات الخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح)، وهو الخط الذي يبلغ طوله حوالي 675 كيلومترًا بإجمالي 21 محطة، مقسمة إلى 13 محطة للقطار السريع و8 محطات إقليمية.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إنه بفضل القطار السريع، ستصبح المسافات الطويلة مجرد أرقام، حيث سيقطع القطار مئات الكيلومترات في ساعات قليلة، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين.

يذكر أن مشروع القطار السريع يتكون من 3 خطوط بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلو متر، ويتم التعاون مع DB (سكك حديد ألمانيا) لإدارة وتشغيل شبكة القطار السريع.

ويتم تنفيذ المشروع عن طريق تحالف مصر - ألماني، حيث يتولى التحالف تنفيذ أعمال المسار والأعمال الكهروميكانية، بينما تتولى شركة سيمينز عملي تصنيع الوحدات المتحركة، ومن المخطط بدء تشغيله عام 2026.