الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان

غادرت اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات ثالثة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع C130 إلى جمهورية لبنان، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها.

وبحسب وكالة «عمون»، تحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات وموادًا أساسية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني، للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.

ويأتي إرسال هذه المساعدات في أطار مساندة الأشقاء في لبنان، لدعمهم ومساندتهم بتجاوز الظروف الصعبة، لتعكس بذلك عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وفي وقت سابق، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اجتماعًا مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، قال ميقاتي، إن «الاجتماع ينعقد في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه»، مشيرًا إلى «نزوح حوالي مليون شخص بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على لبنان».

وأضاف: «نعمل بشكل دؤوب، بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان».

وثمن الدعم المتواصل الذي تقدمه الأمم المتحدة، وكذلك دعم الدول العربية الشقيقة وغيرها من الدول الصديقة، موجهًا نداء عاجلًا لتقديم المزيد من الدعم؛ لتعزيز جهود الحكومة المستمرة في تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين النازحين.