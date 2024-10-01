قالت وزارة الطيران المدني، إن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعى ووفقًا لأعلى معدلات السلامه ويشهد انتظامية في حركة التشغيل، وذلك في ظل تصاعد الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت في بيان، مساء الثلاثاء، أنه جاري التنسيق مع دول الجوار في ضوء قيام الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

وأوضحت أن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهة من القاهرة إلى عمان قد تم عودتها مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن.

وأشارت إلى أن فرق العلاقات العامة بكل من شركتي مصر للطيران وميناء القاهره الجوي استضافت ركاب الطائرة مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

ولفت إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار، في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.

وناشدت الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهة إلى كل من بغداد وأربيل بالعراق وكذلك إلى الأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشان.

وأكدت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عنها أولا بأول.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه ضرب أهدافًا عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.