أعلن هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب منتوجويك، في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن

خط الوسط: بيدري - أولمو - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - فيران توريس - لامين يامال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كوشين - أليخاندرو بالدي - رونالد أراخو - أندرياس كريستنسن - مارك كاسادو - مارك بيرنال - روني بردجي - توني فرنانديز - إيدير - روبيرت ليفاندوسكي.

سبق أن فاز برشلونة في الجولة الإفتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل، على ملعب سان جيمس بارك، بنتيجة 2-1، بينما فاز باريس سان جيرمان على أتلانتا، على ملعب بارك دي برانس، بنتيجة 4-0.