ناشطة بأسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية على بعد 10 دقائق عنا

- الناشطة ديلَك تكوجاق: نحن الآن في حالة تأهب على متن سفينة سيريوس

قالت الناشطة ديلَك تكوجاق، المشاركة في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية، إن البحرية الإسرائيلية على بعد 10 دقائق منهم.

وأضافت: "نحن الآن في حالة تأهب على متن سفينة سيريوس".

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" الأمريكية.

وأوضحت تكوجاق، أن البحرية الإسرائيلية قريبة من الأسطول، وأن جميع القوارب المشاركة أعلنت حالة التأهب.

وتابعت: "نحن الآن في حالة تأهب. أمامنا 12 سفينة على بعد 10 دقائق منا".

وأعربت تكوجاق، عن توقعاتهم بأي تدخل محتمل من إسرائيل على سفن الأسطول، لذلك ارتدوا سترات النجاة.

وأردفت: "نحن مجموعة إنسانية تحمل مساعدات، بلا عنف. إذا حصل تدخل فلن نقاوم، بل سنمارس مقاومة سلبية. لقد أكدنا ذلك مرارا".

وأشارت تكوجاق، إلى أنهم عند رؤية السفن العسكرية سيقومون بإلقاء هواتفهم لمنع الوصول إلى بياناتهم الشخصية.

ولفتت إلى أنه ربما لن تصل أخبار من الأسطول لبعض الوقت في حال التدخل الإسرائيلي.

وتابعت تكوجاق: "إذا جرى التدخل ضدنا، أدعو جميع الناس للنزول إلى أكبر الساحات في مدنهم، وسكان إسطنبول للتجمع أمام القنصلية الأمريكية".

وفجر الأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" دخوله "منطقة الخطر الشديد"، مع الاقتراب من سواحل غزة، في إشارة إلى المنطقة التي تعترض فيها إسرائيل عادة السفن.