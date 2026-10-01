أهالي غزة يشيعون رفات 105 شهداء في جنازة واحدة

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة في قطاع غزة اليوم الخميس، رفات 105 شهداء في جنازة واحدة إلى مثواها الأخير، بعد نحو ثلاثة أعوام قضوها تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي.

وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر 2023، حين قصفت طائرات إسرائيلية برج التاج ومحيطه في منطقة اليرموك بمدينة غزة، في واحدة من أعنف الغارات التي طالت مربعا سكنيا مكتظا بالسكان، وفق وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية.

وأشارت الوكالة، إلى أن "مراسم التشييع انطلقت صباح اليوم من مربع التاج باتجاه مقبرة الشيخ رضوان، بحضور ذوي الشهداء وممثلين عن الجهات المنظمة، فيما تخلل مراسم التشييع مؤتمرا صحفيا تناول عمليات البحث والانتشال التي أفضت إلى إخراج رفات الشهداء من تحت الركام".

ولفتت إلى أن مربع التاج كان يضم عشرات الوحدات السكنية قبل أن تختفي معالمه بفعل القصف، موضحة أن "نحو 15 عائلة مسحت بالكامل في المجزرة، فلم يبق منها أب أو أم أو أبناء، بينما طالت الخسائر معظم العائلات الأخرى، ولم تنج سوى عائلة أو اثنتين تقريبا من الفقد الكامل".

وبدورها، قالت قناة "الأقصى" الفلسطينية، إن المربع السكني استهدف بـ20 قنبلة ثقيلة أمريكية الصنع من طراز (GBU-31)، ويزن رأس القنبلة الواحدة قرابة طن، وفق المعلومات الواردة.

وأشارت إلى أن القوة التدميرية للقصف أدت إلى مسح المربع السكني بالكامل وتسويته بالأرض، وكان أكثر من 500 مدني داخل المربع لحظة استهدافه.