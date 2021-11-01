وزيرة الثقافة تكرم مدحت العدل وعبادي الجوهر

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بحفل افتتاح الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية 18 شخصية ممن أثروا ساحة الغناء العربى هم الشاعر صلاح محمد علي، مدحت العدل، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزية، الموسيقارمحمد ضياء، عازف الناى الدكتور محمود كمال، فنان الخط العربى إبراهيم أحمد، الباحث الموسيقى الدكتور محمد عمران، فرقة سداسى شرار (مصر)، المطرب عبادى الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خورى (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدورى (العراق)، الباحث الموسيقى الدكتور محمد المصمودي (تونس ).

وافتتحت منذ قليل فعاليات الدورة الـ30، من مهرجان الموسيقى العربية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وبحضور عدد من الوزراء، ومنهم وزيرة الهجرة، ووزير التموين.

كما حرص على الحضور الفنانة سميرة عبدالعزيز، والإعلامية مشيرة خطاب، والكاتبة فاطمة ناعوت.

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهى فى 15 نوفمبر وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التى تعد ضعف مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية. وتهدى إدارة المهرجان هذه الدورة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر.