 التموين: زيادة معاملات السجل التجاري لـ 3.4 مليون معاملة بأول 10 أشهر في 2022 - بوابة الشروق
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التموين: زيادة معاملات السجل التجاري لـ 3.4 مليون معاملة بأول 10 أشهر في 2022

إسلام جابر
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 12:28 م
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2022.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي، أن زيادة المعاملات تجاوزت 900 ألف معاملة، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

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