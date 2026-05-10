قوات الاحتلال تغتال مدير مباحث خان يونس ومرافقه جنوب غزة

استشهد مدير مباحث مدينة خان يونس، العقيد وسام عبد الهادي، ومرافقه فادي هيكل، اليوم الأحد، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة مدنية في منطقة «حي الأمل» شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سوا» الفلسطينية، أفادت مصادر محلية وميدانية بأن طائرة مسيرة أطلقت صاروخًا مباشرًا صوب سيارة مدنية كان يستقلها عبد الهادي ومرافقه، أثناء مروره مقابل «جمعية إعمار» في محيط حي الأمل.

وأدى الاستهداف المباشر إلى تدمير المركبة واشتعال النيران فيها بشكل كامل، مما أسفر عن ارتقاء الشهيدين على الفور، ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المارة.

وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء من بين حطام المركبة المتفحمة، ونقلهم بالإضافة إلى الجرحى إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وتأتي عملية الاغتيال هذه في إطار استهداف الاحتلال الممنهج للكوادر الشرطية والخدماتية في قطاع غزة.

ويشهد حي الأمل والمناطق الغربية لخان يونس تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع منذ ساعات الصباح، بالتزامن مع استمرار الغارات التي تطال أهدافًا مدنية وأمنية في المحافظة.