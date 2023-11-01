الأهلي مُرشح لجائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2023

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحون لجوائز الأفضل في عام 2023.

وسبق وأعلن كاف بشكل رسمي مساء أمس الثلاثاء، اختيار مدينة مراكش المغربية، لاستضافة النسخة الجديدة من حفل جوائز كاف والتي ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن النادي الأهلي يتنافس على جائزة أفضل نادي في عام 2023، مع كل من: "شباب بلوزداد (الجزائري)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، الرجاء (المغرب)، الوداد (المغرب)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، مارومو جالانتس (جنوب أفريقيا)، الترجي (تونس)، ويانج أفريكانز (تنزانيا)".

وجاء اسم النادي الأهلي في القائمة بل ويعتبر المرشح الأقوى للفوز بتلك الجائزة بعدما فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بالإضافة إلى أنه وصل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتنظيم حفله السنوي، بمدينة مراكش المغربية، لاختيار أفضل لاعب في القارة، وكذلك أفضل لاعب وأفضل مدرب، إلى جانب أفضل منتخب ونادي، وأفضل لاعب صاعد.