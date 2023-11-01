ارتفاع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال في معارك غزة البرية إلى 15

ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي في المعارك البرية في قطاع غزة، إلى 15 منذ أمس الثلاثاء، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، إلى 328.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية: "قُتل 13 جنديًا ليلة أمس (الثلاثاء)، خلال معارك عنيفة مع مسلحي حماس في عمق قطاع غزة".

وأضافت: "من بين القتلى 11 من لواء جفعاتي، الذين قتلوا بصاروخ مضاد للدبابات، أصاب ناقلة جنود نمر"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابعت: "سقط اثنان آخران من اللواء السابع، قُتلا نتيجة انفجار عبوة ناسفة".

ويُنظر في إسرائيل إلى لواء "جفعاتي" على أنها قوة النخبة في قوة المشاة الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الثلاثاء، عن مقتل جنديين إسرائيليين من "جفعاتي" في المعارك على أرض غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في غزة منذ إلى 15.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، خسائر الجيش الإسرائيلي بأنها "مؤلمة".

ومنذ الثلاثاء، يعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان، عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة، عقب التوغل من أكثر من محور.