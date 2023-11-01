 الصين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 6:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 6:20 م

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو "حل الدولتين".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وفقا لوكالة رويترز.

ومنذ 26 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وزادت الأوضاع التهابا مع بدء التوغلات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تُكبدها المقاومة الفلسطينية خسائر كبيرة في مختلف المحاور.

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