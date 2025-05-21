الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لتمويل الإغاثة في اليمن  

أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تخصيص 80 مليون يورو لتمويل العمل الإنساني في اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وقالت المفوضية في بيان إنها" خصصت 80 مليون يورو كتمويل إنساني من الاتحاد الأوروبي لعام 2025 لدعم المحتاجين في اليمن الذي لا يزال يُصنف من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وجاء هذا البيان مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن في بروكسل، والذي حضرته المفوضة الأوروبية للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.

وأشار البيان إلى أن "عقدا من الصراع والتدهور الاقتصادي والأحداث المناخية المتكررة خلف 5ر19 مليون شخص باليمن في حاجة إلى المساعدة".

وذكر البيان أن" هذا العمل الإنساني سوف يستهدف خدمات الغذاء والصحة، فضلاً عن توفير المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم".

ونقل البيان عن المفوضة لحبيب قولها: "لأكثر من عقد من الزمان، واصل الاتحاد الأوروبي، بصفته جهة مانحة، تضامنه مع الشعب اليمني، وأسهم في إنقاذ الأرواح وتجنّب المجاعة وتوفير الإغاثة والأمل للمحتاجين".

يأتي هذا الدعم الأوروبي في وقت يعاني اليمن من نقص حاد في تمويل الإغاثة وسط وضع إنساني بالغ الصعوبة يشكو منه معظم السكان.