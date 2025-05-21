تامر عاشور يُحيي حفلا في مهرجان موازين بالمغرب أواخر يونيو المقبل

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس يوم ٢٤ يونيو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان موازين، والذي ستقام فعالياته في العاصمة المغربية الرباط.

وأعلنت إدارة مهرجان موازين في بيان لها عن حفل تامر عاشور، وقالت: "من أول نغمة، يأخذنا بصوته إلى عالم من الشجن والحنين.. تامر عاشور يحيي أمسية ساحرة يوم الثلاثاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ على المسرح الوطني محمد الخامس.. لحظة إحساس نادرة لا تفوت".

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان موازين الغنائي بالمغرب يوم ١٩ يونيو ويستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، يحتفي فيها بمرور ٢٠ عامًا على انطلاق فعالياته. وسوف يشارك بالغناء فيه نخبة من كبار نجوم الطرب في الوطن العربي، ولعل أبرزهم كارمن سليمان، وروبي، ونانسي عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وأصالة.