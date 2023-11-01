قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني ومقاومته يخوضون المعركة بكل جدارة واقتدار.

وأضاف في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن حرب غزة هي معركة مصيرية بين من يؤمن بالتسامح والتعايش وبين النازيين.

وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب مجازر في كل مساحات القطاع، مؤكدا أن صمود الشعب الفلسطيني أحبط مخطط إسرائيل لنكبة جديدة.

ولفت إلى أن المقاومة تقاتل الاحتلال في كل المحاور بكل بسالة، وأن المقاومة تذيق الاحتلال طعم الموت، وتسقط عناصره بين قتيل وجريح.

وشدد على أن الاحتلال يحاول التغطية على فشله من خلال ارتكاب المجازر ضد المدنيين، لكن ذلك لن ينقذه الاحتلال من الفشل والهزيمة.

ولليوم الـ26، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.