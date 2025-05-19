وزير دفاع إسرائيل السابق يوآف جالانت: سيطرة حماس على غزة بعد 591 يوما من الحرب فشل صارخ

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، الاثنين، استمرار حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد 591 يوماً من الحرب هو "فشل صارخ" لتل أبيب.

وقال جالانت، في منشور على منصة "إكس" إن "قرار إدخال المساعدات الإنسانية هو نتيجة مباشرة لرفض الحكومة المستمر الترويج لبديل لحماس".

وأضاف: "لو كانت الاعتبارات الوطنية هي التي وجهت عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، ولو كنا قد شجعنا خطة استبدال نظام حماس، لما كان هناك نقاش حول ما إذا كانت المساعدات ستقع في أيدي حماس، لأنها لم تعد تسيطر على غزة".

وتابع: "في العام الأول قمنا بتصفية الأطر العسكرية وقيادة حماس، وحقيقة أن حماس لا تزال تسيطر على غزة بعد 591 يوما من الحرب تشكل فشلا صارخا".

تصريحات جالانت جاءت في ظل انتقادات متزايدة داخل إسرائيل لغياب استراتيجية واضحة للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وغياب بديل لحكم حماس.

وكان جالانت في منصب وزير الدفاع منذ بداية الحرب حتى إقالته من منصبه في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق الاثنين، ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تعتزم السماح بدخول 9 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم، للمرة الأولى منذ 2 مارس الماضي.

ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية والقناة "12" الخاصة، فإن إدخال المساعدات المرتقب يأتي تحت وطأة ضغوط وتهديدات أمريكية وأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل.

وبعد ساعات، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان إن إسرائيل لم تدخل أي مساعدات إلى القطاع منذ نحو 80 يوما، في ظل حصار خانق وتجويع ممنهج يهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني.

وأشار البيان إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى نحو 500 شاحنة مساعدات، و50 شاحنة وقود، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.