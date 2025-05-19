الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم فعاليات المؤتمر الدولي للتمريض

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر الدولي للتمريض بعنوان (تمكين التمريض لتغيير الحياة وتشكيل مستقبل التمريض في القرن الحادي والعشرين)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، واستمرت فعالياته على مدار يومين بمشاركة نخبة من رؤساء التمريض والأطباء وأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في مجال التمريض من العسكريين والمدنيين.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر الطبية بمختلف التخصصات لتقديم خدمة علاجية متميزة وفقًا لأحدث البروتوكولات الطبية العالمية.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل والمحاضرات لتبادل الخبرات العلمية والعملية ومناقشة أحدث الأبحاث الدولية في التخصصات المختلفة للتمريض.

وفي سياق متصل، نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية فعاليات ورشة عمل تدريبية بعنوان "مناظير العمود الفقري"، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال مناظير العمود الفقري.

وتضمنت الفعاليات عقد العديد من المحاضرات النظرية والجلسات النقاشية والأنشطة العملية للتعرف على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال مناظير العمود الفقري باستخدام أحدث الوسائل الطبية، في ظل التطور العلمي المتلاحق، بما يحقق التقدم في التشخيص السليم للحالات وأنسب الطرق العلاجية التي تسهم في سرعة التعافي والعودة إلى ممارسة الحياة بالصورة الطبيعية.