البابا تواضروس يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في المقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الرئيس اللبناني العماد چوزاف عون والوفد المرافق له.

رحب قداسة البابا تواضروس بالرئيس والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد الأولى لمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما أعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادته بالتحسن الواضح للأوضاع في لبنان على المستويين الأمني والاقتصادي، عقب تولي الرئيس عون مقاليد الأمور، لافتًا إلى أن للبنان مكانة خاصة لدى المصريين، وعبر قداسته عن أمله في تستعيد لبنان صورتها البهية في القريب العاجل.