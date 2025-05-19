تستضيف مدينة الرباط المغربية، غدا الثلاثاء، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي ينعقد تحت عنوان "الحفاظ على دينامية عملية السلام: الدروس المستخلصة، النجاحات والآفاق".

ويشارك في الاجتماع، الذي ينظمه المغرب بالشراكة مع هولندا، مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، ومبعوثين خاصين، إلى جانب فاعلين وممثلين عن منظمات دولية منخرطة في دعم حل الدولتين.

وستتمحور أعمال هذا الاجتماع حول مجموعة من الموضوعات، من بينها تأثير عمليات السلام في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لدعم هياكل الدولة الفلسطينية، فضلاً عن الأسس الاقتصادية للسلام في المنطقة.

*الهدف من الاجتماع

ويهدف الاجتماع لإطلاق منصة للمشاريع والمبادرات والإنجازات الداعمة لآفاق تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، فيما يتوقع أن يخرج الاجتماع بصياغة توصيات سياسية عملية تهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل الدولتين، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

وستساهم نتائج هذا الاجتماع في إثراء أعمال المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، المزمع عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع الخامس في أعقاب أربعة اجتماعات سابقة نظمت في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة.

*إطلاق التحالف العالمي لحل الدولتين

جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، أعلنت السعودية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي و النرويج.

وفي فبراير الماضي، استضافت مصر الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وبمشاركة كل من فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط وأكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.