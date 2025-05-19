قناة النهار تضم 5 من نجوم كرة القدم لبرنامج بلس 90 مع أمير هشام

القائمة تضم جمال عبد الحميد وهاني رمزي وطارق يحيى وضياء السيد وأحمد بلال

أعلنت شبكة تليفزيون النهار الاتفاق مع نجوم الكرة المصرية جمال عبد الحميد وهاني رمزي وطارق يحيى وضياء السيد وأحمد بلال للانضمام إلى شاشتها كخبراء محللين بالبرامج الرياضية.

وقال علاء الكحكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار، إن ذلك يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقنوات التي انطلقت منذ بداية 2025، مؤكدًا أن تطوير ودعم المحتوى الرياضي على رأس أولويات المحطة، كونه المحتوى الجماهيري الأول، وأن انضمام هؤلاء النجوم الكبار إلى شاشة النهار هو مصدر قوة بلا شك، ويساعد في تقديم خدمة إعلامية مميزة وجذابة للمشاهدين.

وقال محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، إن نجوم الكرة خبراء التحليل الذين تم التعاقد معهم سيبدأ ظهورهم خلال أيام عبر التوك شو الرياضي "+90"، الذي يقدمه الإعلامي الشاب أمير هشام في التاسعة والنصف من السبت إلى الأربعاء، مؤكدًا أن انضمام هؤلاء النجوم سيمنح شاشة النهار قيمة مضافة ومهمة سواء على مستوى التحليل الفني أو مناقشة الأحداث والقضايا الرياضية.