الرئيس الفلسطيني يزور لبنان الأربعاء ويلتقي نظيره جوزيف عون

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، زيارة إلى لبنان تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين، على رأسهم نظيره اللبناني جوزيف عون.

أعلن ذلك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الاثنين.

وقال الأحمد: "سيكون هناك اجتماع قمة بين الرئيس اللبناني والفلسطيني يعقبه لقاء آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام".

وأضاف: "ثلاثة أيام حافلة باللقاءات والاجتماعات مع القيادات اللبنانية في الرئاسات الثلاث، وربما يكون هناك لقاءات أخرى مع بعض المسؤولين اللبنانيين الذين هم على صلة بالوضع الفلسطيني".

وتأتي الزيارة، بينما تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، واعتداءات بالضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف.