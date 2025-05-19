القوات البحرية تستقبل وفدا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا

استقبلت القوات البحرية وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعي بين أبناء المجتمع المصري.

تضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في تأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، فضلًا عن تفقد عدد من الوحدات البحرية حيث تم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التي شهدتها القوات البحرية مؤخرًا.

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقيادة القوات البحرية، مشيرًا إلى دورهم الوطني في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطن المصري.

وأشار المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى اعتزازه وتقديره بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية في ظل الظروف والتحديات الحالية، مشيدًا بما شاهدوه من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة للقوات البحرية.