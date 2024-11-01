زوج الفنانة شيماء سيف يدعو لوقف التنمر عليها ويكشف سبب عدم الإنجاب

أثار المنتج محمد كارتر حالة من الحزن بين متابعيه بعد اضطراره للحديث عن أمور شخصية تخصه وزوجته، الفنانة شيماء سيف، للدفاع عنها أمام التنمر الذي تعرضت له بسبب بدانتها، حيث زعم البعض أن هذه البدانة هي سبب عدم إنجابها حتى الآن، رغم مرور ست سنوات على زواجهما.

وبعد أن فقدت شيماء الكثير من وزنها نتيجة عملية تكميم، ازدادت التدخلات في حياتها الشخصية، حيث بدأ العديد يطالبونها بالإنجاب.

لكن كارتر خرج عن صمته وأوضح لمتابعي شيماء عبر حسابه على "فيسبوك" أن السبب في عدم الإنجاب يعود إليه، وقال: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما يقابلوا شيماء بيقولوا لها: لو خسيتي، هاتخلفي".

وتابع:" ودلوقتي بعد ما خست، الناس بيقولوا لها: أيوة كده، خسيتي يعني هاتخلفي، وهي عمرها ما فكرت ترد، وكانت بتقول لهم: 'إن شاء الله'. حتى الناس اللي أعرفهم بيقولوا لي نفس الكلام، ومحدش منهم فكر لحظة إنها سليمة ومعندهاش أي مانع يمنعها من الإنجاب غير إنها زوجتي.

وأوضح: :لو كانت شيماء تزوجت أي شخص آخر، كان زمانها أنجبت عادي. لكن القدر جعلها تتزوجني أنا، واكتشفنا بعد فترة أن عندي مشكلة في الإنجاب. وهي لأنها عارفة ربنا كويس قالت لي: 'كل شيء بميعاد، وميعادنا لسه ما جاش، وهايجي إن شاء الله'. دعواتكم".

وعبر متابعو كارتر عن غضبهم واستيائهم من تدخل الناس في شؤونه الشخصية، وإزعاجهم لزوجته بهذه الطريقة، مما دفعه للحديث علنًا عن هذا الموضوع، خاتما بالدعاء للجميع بأن يرزقهم الله الذرية الصالحة.