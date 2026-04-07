مصدر لـCNN: توقعات بأنباء جيدة قريبا بعد طلب باكستان تمديد مهلة ترامب لـ إيران

قال مصدر إقليمي إن "بعض الأنباء الجيدة متوقعة قريبًا من الجانبين"، وذلك بعد دعوة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

كما طلب شريف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة الممنوحة لإيران لمدة أسبوعين، داعيًا طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة، بحسب ما نقلته CNN.

وأضاف المصدر أن المحادثات تُدار بشكل مباشر من قبل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يحدث خلال ساعات.

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن ترامب اطلع على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه شريف، وأن ردًا سيصدر بشأنه.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات محتدمة" بشأن الحرب مع إيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتلعب باكستان، إلى جانب مصر وتركيا والسعودية، دور الوسيط بين الأطراف المتحاربة.

وأكد شريف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الجهود الدبلوماسية تتقدم بثبات وقوة، مع إمكانية تحقيق نتائج ملموسة قريبًا، موجهًا حديثه إلى المسؤولين والمفاوضين الأمريكيين والإيرانيين.