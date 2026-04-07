الكويت تدين عملية اقتحام وتخريب قنصليتها في البصرة بالعراق

أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها البالغين، وبأشد العبارات، لـ«أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية، في انتهاك غير مقبول وخطير للأعراف والمواثيق الدبلوماسية».

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن هذه الأفعال تمثل خرقاً جسيماً وصارخاً لالتزامات جمهورية العراق الدولية، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة (31)، التي تُلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها.

وأضاف البيان: «تحمّل دولة الكويت حكومة جمهورية العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، وعن أي تقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها».

وتابع: «تطالب وزارة الخارجية الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ تدابير مشددة لحماية كافة مقار بعثات دولة الكويت في جمهورية العراق».



وذكر البيان: «إذ تعيد دولة الكويت تأكيدها بأنها ليست طرفاً في أي نزاع إقليمي أو دولي، وأنها لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة، تماشياً مع سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي والتزامها بمبادئ وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فإنها تنوه بأن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، ويقوض أسس الثقة المتبادلة».

وختم وزارة الخارجية بالقول: «تؤكد دولة الكويت أنها ستتابع هذا الأمر عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وفقاً للقانون الدولي».

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الثلاثاء 7 أبريل 2026



وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) April 7, 2026

وسبق أن قالت مصادر في الشرطة، إن محتجين غاضبين اقتحموا القنصلية الكويتية في مدينة البصرة العراقية عقب هجوم صاروخي أُطلق من جهة الكويت وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأبلغ مسئولون أمنيون وصحيون وكالة رويترز، بأن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح عندما سقطت صواريخ أطلقت من جهة الكويت على منزل في خور الزبير قرب البصرة.

وقالت الشرطة إن عدد القتلى مرشح للزيادة، إذ لا يزال بعض أفراد العائلة تحت الأنقاض.

وسبق أن أعلنت قيادة شرطة البصرة، مقتل ثلاثة أشخاص بسقوط صاروخ على دارهم في أرض زراعية بخور الزبير الجنوبي.

ووفق بيان صادر عن الشرطة، فقد سقط صاروخ على دار سكنية في أرض زراعية بخور الزبير الجنوبي طريق سفوان، مما أدى إلى تهدم الدار بالكامل ومقتل ثلاثة أشخاص كانوا داخل الدار مجهولي المعلومات.