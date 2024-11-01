إصابة 7 أشخاص في حادثتين متفرقتين بأسوان

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شهدت قرية كلح كوم الأمير بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل" مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً بانقلاب تروسيكل بقرية كلح الأمير بمركز إدفو، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي وذلك لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما شهدت مدينة أسوان الجديدة إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.