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استقر السويسري مارسيل كور المدير الفني لفريق الأهلي، على قائمة الأحمر لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، 21 لاعبًا، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، يوسف أيمن، يحيى عطية الله، خالد عبد الفتاح.

الوسط: أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد عبدالله، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي، سمير محمد.