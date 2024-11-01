استقر السويسري مارسيل كور المدير الفني لفريق الأهلي، على قائمة الأحمر لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، 21 لاعبًا، على النحو الآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، يوسف أيمن، يحيى عطية الله، خالد عبد الفتاح.
الوسط: أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد عبدالله، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.
الهجوم: وسام أبو علي، سمير محمد.