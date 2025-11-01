بيطري الغربية: تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن إجمالي ما جرى تحصينه حتى اليوم السبت، 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2025 والتي تستمر حتى تحقيق المستهدف.

وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وكشف عن اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، وموضحا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضافت أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة؛ لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.