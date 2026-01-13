البنك الأهلي المصري يُسلم وحدات سكنية ومشروعات صغيرة للمستفيدين بمحافظة أسوان

• محمد الإتربي: البنك يحرص على استمرار دعم المبادرات التي تحسن جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا

سلم البنك الأهلي المصري عدد من الوحدات السكنية والمشروعات الصغيرة لعدد من الأسر المستفيدة بمحافظة أسوان، بمركز دراو في قرية بنبان.

وخلال مراسم التسليم، أعرب إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تقديره لهذه المبادرة التي تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين، مؤكداً أهمية الشراكة بين البنك الأهلي المصري وجمعية الأورمان في تنفيذ المشروعات التنموية والخيرية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مناطق محافظة أسوان.

من جانبه، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، التزام البنك بدوره المجتمعي تجاه المواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة شملت إعادة بناء وتأهيل البيوت المتهدمة بالكامل وتجهيزها بالأثاث اللازم، إلى جانب تقديم دعم مستدام للمستفيدين، بهدف تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز قدرتهم على الاعتماد الذاتي، لافتاً إلى حرص البنك على استمرار دعم المبادرات التي تحسن جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجاً، مع التركيز على تمكينهم من خلال المشروعات الصغيرة وبرامج التنمية المستدامة.

وأضافت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، أن البنك قام بتسليم 20 وحدة سكنية، و10 مشروعات صغيرة، و21 مشروع رأس ماشية للمستفيدين، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية آمنة، وتمكين الأسر اقتصادياً، في إطار استراتيجية البنك المجتمعية التي تركز بشكل خاص على تنمية صعيد مصر في مختلف مجالات العمل المجتمعي بشكل متكامل.

بدوره، أعرب أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري في هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن هذا التعاون يعزز أثر العمل المجتمعي المشترك بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية، ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة من خلال الدمج بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، عبر توفير مشروعات صغيرة ودعم مستدام للأسر الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة بالمجتمعات المحلية.