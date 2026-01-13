إلغاء مهرجان أدبي أسترالي رائد بعد منع مؤلفة فلسطينية من المشاركة

ألغى منظمون أحد أهم مهرجانات الكتَّاب في أستراليا، اليوم الثلاثاء، بعدما قاطع 180 مؤلفا الحدث، واستقالت مديرته، قائلة إنها لن تكون شريكة في إسكات مؤلفة فلسطينية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، حذرت مديرة المهرجان لويز أدلر، وهي ابنة أبوين من الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، من أن التحركات الرامية إلى حظر الاحتجاجات بعد واقعة إطلاق النار في شاطئ بونداي بسيدني تهدد حرية التعبير.

وقالت اليوم الثلاثاء، إنها استقالت من منصبها بمهرجان «أسبوع اديليد» للكتاب المقرر في فبراير، بعد قرار مجلس إدارة المهرجان إلغاء دعوة كاتبة أسترالية من أصل فلسطيني.

وقالت الروائية والأكاديمية الفلسطينية راندا عبد الفتاح، إن الإجراء «عمل مخز وصارخ من العنصرية والرقابة المعادية للفلسطينيين».

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، عن يوم حداد وطني في 22 يناير، لإحياء ذكرى مقتل 15 شخصا في إطلاق النار الشهر الماضي، خلال احتفال يهودي على شاطئ بونداي في سيدني.

وتقول الشرطة، إن المهاجمين استلهما هجومهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وأثارت الواقعة دعوات على مستوى البلاد للتصدي لمعاداة السامية، وتحركات حكومية على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي لتشديد قوانين خطاب الكراهية.

وأعلن مجلس إدارة المهرجان، اليوم الثلاثاء، أن قراره في الأسبوع الماضي بإلغاء دعوة عبد الفتاح باعتبار أن ظهورها في الفعالية الأدبية «بعد فترة وجيزة من واقعة بونداي» لا يراعي الحساسيات الثقافية، وجاء «احتراما لمجتمع يعاني من ألم جراء هذه الكارثة».

وأضاف المجلس في بيان: «لكن القرار أدى إلى مزيد من الانقسام، ولذا نتقدم بخالص اعتذارنا»، قائلًا إن المهرجان لن يقام وإن أعضاء مجلس الإدارة المتبقين سيتنحون عن مناصبهم.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة جاسيندا أرديرن، والكاتبة البريطانية زادي سميث، والكاتبة الأسترالية كاثي ليت، والأمريكي الحائز على جائزة (بوليتزر) بيرسيفال إيفرت، ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، من بين المؤلفين الذين قالوا إنهم لن يشاركوا في المهرجان الذي كان سيقام في ولاية جنوب أستراليا الشهر المقبل.

واعتذر مجلس إدارة المهرجان اليوم الثلاثاء، لعبد الفتاح عن «الطريقة التي تم بها عرض القرار».

وجاء في البيان: «لا يتعلق الأمر بالهوية أو المعارضة، بل بتحول سريع ومستمر في الخطاب الوطني حول مدى حرية التعبير في أمتنا في أعقاب أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ أستراليا».

من جهتها، كتبت راندا عبد الفتاح، على وسائل التواصل الاجتماعي أنها لم تقبل الاعتذار، قائلة إنه لا علاقة لها بهجوم بونداي وهو ما ينطبق أيضا على أي فلسطيني.