محمود مسلم ينتقد توقيع البروتوكولات بين الوزارات: اللي غايظني في الحكومة هو موضوع اللقطة والصورة

طالب الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء يمنع الوزراء من الإعلان عن أنشطتهم إلا عند افتتاح المشروعات، اقتداء بالنهج الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر «TEN» : «أنا بصراحة اللي غايظني في الحكومة والأداء العام بشكل عام، هو موضوع اللقطة والصورة والبروتوكول»، متابعا: «أتمنى ألا يعلن الوزراء عن المشروعات إلا عند افتتاحها، دعونا نتعلم من القيم التي أرساها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية، عمرنا ما شاهدنا خبرا عن وضع الرئيس السيسي حجر أساس مشروع، قبل افتتاحه».

وانتقد ظاهرة توقيع البروتوكولات بين الوزارات وبعضها البعض، قائلا: «أنا أرى كم بروتوكولات، وزيارات رايح جاي، المفاجأة، بعض الناس أعتقد أن هناك تضارب مصالح بينهم وبين من يوقعون معهم بروتوكولات وبيحصل، كلها للشو، الناس بتهتم للشو، وأحيانا يحصل حدث، ويذهب إليه 6 أو 7 وزراء، ثم تصدر كل وزارة بيانا عن كلمة الوزير في الحدث، وكأن هذه الكلمة هتقلب الدنيا!».

كما أبدى رفضه لتواجد بعض الوزراء في فعاليات ومجالات لا تمت لاختصاصهم، قائلا: «الوزراء يذهبون إلى مجالات ليس من اختصاصهم، فيه وزراء كده متخصصين في فكرة تروح في أي حاجة تلاقيهم.. ملهاش أي علاقة باختصاصهم، هو حر، لكن أنا مزعلني أن الوقت ده المفروض يقضيه ويعمل إنجاز في اختصاصه؛ لكن وزراء العلاقات العامة، ده كلام بينعكس على أداء الحكومة».

ورفض تبريرات السفريات المتكررة للوزراء بأنهم «مدعوون» من الخارج، قائلا: «إحنا في دولة فيها تقشف وزهد، ومينفعش الناس عمالة تسافر، والبعض يبرر يقول لك ما أنا معزوم، وفيه وزارات ملهاش علاقة بالخارج خالص، معزوم بس البدلات مفيهاش عزومة.. معنديش مشكلة في السفر؛ لكن قل لي إيه حجم الإنجاز اللي أنت بتنجزه على السفر ده كله؟!».