أعلن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" ارتفاع مبيعات السيارات محليًا بنسبة 78.69% خلال أول 9 شهور من 2025 على أساس سنوي، وسط طفرة في الإنتاج المحلي.

وارتفع إجمالي مبيعات السيارات بما يشمل الملاكي، الأتوبيسات، والشاحنات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 لتسجل 122.9 ألف سيارة، مقارنة بـ68.7 ألف سيارة عن نفس الفترة من العام الماضي؛ لتجاوز بذلك حجم مبيعات العامين 2024 و2023 بأكملهما، التي بلغت على الترتيب نحو 90 ألف سيارة و102 ألف سيارة.

وبحسب التقرير، استحوذت السيارات الملاكي خلال تلك الفترة على 78% من إجمالي المبيعات بحجم 95 ألف سيارة، واستحوذت الشاحنات على 16% مسجلة مبيعات 20.1 ألف وحدة، في حين شكلت مبيعات الأتوبيسات 6% من الإجمالي بحجم 7.7 ألف وحدة.

وخلال شهر سبتمبر وحده، بلغ إجمالي مبيعات السيارات محليًا نحو 15.2 ألف وحدة، بزيادة 59.8% عن نفس الشهر من العام الماضي، والتي وصل فيها حجم مبيعات السيارات إلى 9.5 ألف وحدة.

وقال تقرير أميك، إن مبيعات شهر سبتمبر تعد أعلى متوسط مبيعات منذ بداية 2025، كما تعد أعلى متوسط مبيعات خلال 2024.

وبالرغم من ارتفاع مبيعات السيارات خلال أول 9 شهور من 2025 ونموها على أساس سنوي في سبتمبر، إلا أنها سجلت تراجعًا خلال شهر سبتمبر على أساس شهري بنسبة 13.5% مقارنة بالشهر السابق أغسطس، التي بلغ فيها حجم مبيعات السيارات نحو 17.5 ألف سيارة.