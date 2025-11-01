 سفارة النرويج بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير إنجاز تاريخي يمثل احتفالا بإحدى أعظم الحضارات في العالم - بوابة الشروق
السبت 1 نوفمبر 2025 11:06 ص القاهرة
سفارة النرويج بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير إنجاز تاريخي يمثل احتفالا بإحدى أعظم الحضارات في العالم

أ ش أ
نشر في: السبت 1 نوفمبر 2025 - 10:53 ص | آخر تحديث: السبت 1 نوفمبر 2025 - 10:53 ص

هنأت النرويج مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في وقت لاحق اليوم السبت.

وذكرت سفارة النرويج بالقاهرة - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم - أن هذا الإنجاز التاريخي يمثل احتفالا بإحدى أعظم الحضارات في العالم.. مضيفة أن المتحف المصري الكبير سيضم التراث الثقافي الفريد لمصر في بيئة تليق بعظمته وأهميته؛ ليصبح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

ونوهت السفارة بأن النرويج تفخر بعلاقاتها الثقافية مع مصر، والتي تعززت بزيارة صاحبة السمو الملكي ولية العهد في عام 2024، وبالتعاون المشترك من خلال مكتبة الإسكندرية التي صممها المعماريون النرويجيون "سنوهيتا".

وأعربت السفارة النرويجية عن التطلع إلى تعميق الشراكات بين البلدين في مجالات التراث وإدارة المتاحف والفنون.

