رئيس الوزراء اليوناني: سنطلب دعم الناتو ضد محاولات تركيا التعدي على سيادتنا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، إنه سيطلب من الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمة الحلف المرتقبة في لندن، دعم اليونان في مواجهة محاولات تركيا التعدي على السيادة اليونانية، لا سيما فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقعته الأسبوع الماضي مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

وأضاف ميتسوتاكيس - متحدثا أمام مؤتمر حزبه "الديمقراطية الجديدة" المحافظ الحاكم - أن الحلف لا يمكنه أن يظل غير مبالٍ عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولي انتهاكا صارخا، لافتا إلى أن تبني نهجا محايدا هو أمر يأتي على حساب اليونان، التي لم تسع أبدا إلى تصعيد التوترات في المنطقة، حسبما أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني.

وأدانت كل من مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي باعتباره مخالفًا للقانون الدولي، وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس القضية اليوم في القاهرة.

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في العاصمة البريطانية لندن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.