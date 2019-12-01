تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثاني عشر على التوالي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية في نوفمبر انخفضت بمقدار 3ر14% عن نفس الشهر من العام الماضي لتسجل بذلك تراجعا للشهر الثاني عشر على التوالي على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الصادرات في 1ر44 مليار دولار أمريكي مقابل 4ر51 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن بيانات مجمعة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأضافت الوزارة أن الواردات تراجعت بنسبة 13% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققة 7ر40 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا متواصلا للشهر السابع على التوالي.

وبلغ الفائض التجاري للبلاد 37ر3 مليار دولار في نوفمبر الماضي، ليسجل بذلك الشهر الـ94 على التوالي الذي تتخطى فيه صادرات البلاد وارداتها.

ويتوقع أن يقل إجمالي صادرات البلاد في العام الجاري عن 600 مليار دولار، مع العلم أن كوريا الجنوبية تخطت حاجز الـ600 مليار لأول مرة في عام 2018، حينما حققت 9ر604 مليار دولار، بحسب "يونهاب".