السوداني يدعو إلى رفع الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع فنلندا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية وخاصة في مجال النفط والغاز والطاقة النظيفة.

ودعا السوداني، خلال استقباله السفير الجديد لجمهورية فنلندا لدى العراق آنتي بوتكونين، إلى "ضرورة عقد اجتماع اللجنة العراقية الفنلندية المشتركة في بغداد".

كما ثمن مساهمة فنلندا في التحالف الدولي لمحاربة داعش والدعم الإنساني والإنمائي للعراق بعد عام 2003 .

وأشاد رئيس الوزراء بنتائج جولة المشاورات السياسية بين العراق وفنلندا، التي عقدت في هلسنكي خلال شهر فبراير الماضي والعمل مع الجانب الفنلندي على دعم العراق لرفع الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، وكذلك الحظر الأوروبي المفروض على الأجوآء العراقية.

من جانبه، أشاد سفير فنلندا بجهود الحكومة العراقية في إجراء الانتخابات البرلمانية بمشاركة واسعة والمحافظة على الأمن وبدور العراق المحوري في المنطقة.

وذكر أن للشركات الفنلندية تاريخ بالعمل في العراق واهتمامها بالمساهمة في عملية الإعمار والتنمية وتشجيع تبادل الزيارات الرسمية للمسئولين الفنلنديين نظراً لما يتمتع به العراق من استقرار ونمو اقتصادي واضحين.