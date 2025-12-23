 إزفستيا: روسيا تستهدف إنتاج 137 مليون طن من الحبوب هذا العام - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:16 م القاهرة
إزفستيا: روسيا تستهدف إنتاج 137 مليون طن من الحبوب هذا العام

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 12:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 12:11 م

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري باتروشيف، إن "هناك تفاهما" على أن حجم الإمدادات الروسية ستزداد عندما تتحسن أوضاع الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن باتروشيف، أنه من المتوقع أن يصل محصول الحبوب هذا العام إلى 137 مليون طن صافي الوزن، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة في عدد من المناطق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف باتروشيف، أن محصول فول الصويا سيتجاوز 8.5 مليون طن هذا العام، حيث توسعت رقعة زراعته بشكل ملحوظ مقارنة بمنطقة الشرق الأقصى التي كان يتركز فيها سابقا.

ومن المتوقع أن تقترب نسبة الاكتفاء الذاتي من البذور من 70% بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ60% قبل 3 سنوات.

وقد تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بذور الشمندر إلى نحو 20% هذا العام.

 

 


